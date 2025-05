MARSALA – Sabato 10 maggio, in occasione del 72° raduno nazionale dei bersaglieri a Marsala, la comunità parrocchia di Maria Ss. della Cava di Ciavolo a Marsala, accoglie la fanfara di Cremona. Alle ore 17,30, presso la cantina Casale, don Marco Laudicina presiederà la santa messa; ore 18,30, inizio sfilata bersaglieri per le vie della contrada, con rientro in cantina dove si esibirà la fanfara.