La Comunità parrocchiale accoglie il Vescovo

MAZARA DEL VALLO – “E’ con immensa gioia che oggi nella terza domenica di Avvento detta Gaudete, appunto della gioia, che io e questa amata comunità, Azione Cattolica, Catechisti, Fede e Luce, Apostolato della Preghiera, Ministranti, Ministri del Tempio e Masci accogliamo Lei S.E. R.ma Angelo all’interno della nostra comunità parrocchiale”.

Con queste parole domenica 11 dicembre don Giuseppe Lupo ha dato il benvenuto nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù al Vescovo S.E. R.ma mons. Angelo Giurdanella. Una giornata indimenticabile ha continuato don Giuseppe che ha ringraziato anche coloro che lo hanno aiutato nel suo percorso presbiterale a partire da mons. Costantino Trapani un vescovo gioioso che sorrideva sempre e mons. Gaetano Aiello parroco di Partanna che allora, ancora seminarista, la comunità lo aveva adottato spiritualmente e non solo.

Nella sua omelia il Vescovo ha rinnovato i ringraziamenti a tutte le realtà presenti e specialmente ai ragazzi che sono stati i primi ad accoglierlo.

Il Vescovo ha detto di avere un sogno per questo Natale ed è quello che “qualche famiglia della nostra parrocchia il giorno di Natale o nella settimana del Natale possa invitare qualche famiglia, qualcuno che abbia bisogno. Dare un segnale forte quello che siamo capaci di creare ponti e non muri all’interno delle nostre comunità, abbattere i muri dell’indifferenza, dell’odio, dell’egoismo. E allora con questo gesto di accoglienza creeremo ponti, relazioni, si apriranno gli occhi per guardare, orecchie per ascoltare”.

Nei riti di conclusione il vescovo ha ringraziato il parroco don Giuseppe, il diacono Nino e ha chiesto di pregare per Francesco Ingrande seminarista cresciuto all’interno della nostra comunità parrocchia. Don Giuseppe ha salutato il vescovo augurandogli in nome di tutta la comunità l’augurio che gli ha rivolto padre Aiello nel giorno della sua ordinazione presbiterale: “Vai dove devi andare, resta dove devi restare, dai tanta luce quanta ne vuoi dare”.

Successivamente il Vescovo ha condiviso il pranzo con tutta la comunità parrocchiale.