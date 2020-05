La comunità parrocchiale dà l’ultimo saluto al “Maestro Picchi”

MAZARA DEL VALLO – Si sono celebrati oggi lunedì 18 maggio 2020, giorno della ripresa delle Celebrazioni con il popolo e nel rispetto delle disposizioni sul contenimento dell’epidemia Covid-19, i funerali del “Maestro Picchi” al secolo Giuseppe Salvo Picchi. Dopo una lunga malattia lGiuseppe se n’è andato sabato 16 u.s. all’età di 77 anni. Un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia, e allo sport, principalmente al calcio la sua grande passione che lo ha reso noto negli anni 80 anche a livello nazionale. Una persona altruista e generosa che aveva sempre una parola di conforto per chi era in difficoltà, una battuta sempre pronta per sdrammatizzare, un essere sempre disponibile per gli altri. Nonostante la vita gli avesse riservato tanti dolori aveva una voglia e una capacità non comune di rialzarsi e ricominciare. Alla moglie Antonia, alla figlia Valentina e a tutti i suoi cari giunga la vicinanza di tutta la comunità parrocchiale e in particolare quella della Comunità Fede e Luce”.