La Confsal Sicilia esprime solidarieta’ al Presidente Renato Schifani

PALERMO – La Segreteria Regionale della Confsal Sicilia, guidata dal Segretario Regionale Cipriano Sciacca, esprime la propria ferma condanna per le gravi minacce di morte rivolte al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. In un momento in cui il confronto democratico deve sempre rimanere nei confini del rispetto e della legalità, ogni gesto intimidatorio rappresenta un attacco alla democrazia e alla libertà delle istituzioni.

La Segreteria Regionale Confsal Sicilia condanna con fermezza le gravi minacce rivolte al Presidente Schifani, atti inaccettabili che ledono la democrazia e la legalità. Esprimiamo piena solidarietà e sostegno, confidando nell’azione rapida delle autorità per individuare e punire i responsabili. Ribadiamo il nostro impegno per una società civile, giusta e rispettosa dei valori democratici. La Confsal Sicilia, in questo momento difficile, si sente particolarmente vicina al Presidente Schifani, ed auspica che le autorità competenti possano fare al più presto piena luce sull’accaduto, individuando e perseguendo i responsabili.

Ribadiamo il nostro sostegno alle istituzioni regionali, impegnandoci ogni giorno per promuovere una società più giusta, civile e rispettosa della legalità, fondata sul rispetto reciproco e sui valori della convivenza democratica, per un futuro libero da intimidazioni.