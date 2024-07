La Cooperativa Badia Grande con un Forum sui Diritti dei Migranti e la proiezione di “Sotto lo stesso Cielo” conclude gli eventi della Festa del Rifugiato

ALCAMO – Cala il sipario sulle 8 intense giornate dedicate dalla Cooperativa Sociale Badia Grande al tema “Per un mondo dove tutti i rifugiati sono benvenuti”, slogan della Giornata Mondiale del Rifugiato 2024. L’evento più recente, e senza dubbio non meno rilevante dei precedenti, ha visto lo svolgimento di un importante Forum sui diritti dei migranti, troppo spesso ignorati e violati. L’incontro ha ospitato Dario Asta, avvocato esperto in tematiche migratorie del Foro di Trapani, e Valentina Villabuona, Operatore Legale e Responsabile del Centro SAI Valderice. Durante il forum, sono state affrontate le problematiche legate alla tutela dei diritti dei migranti e si è discusso delle possibili soluzioni per migliorare la loro condizione. La partecipazione di questi esperti ha offerto un contributo significativo, arricchendo il dibattito con competenze legali e sociali di grande valore.

Il Forum sui diritti dei migranti è stato preceduto dalla proiezione del mediometraggio “Sotto lo stesso cielo – Abbiamo diritto ad una vita felice” di Carlo Palmeri, prodotto dal Cinema Esperia di Alcamo per il progetto “Scuola-Cinema 2024” ideato da Francesco Pipitone e Vincenza Lungaro.

In questo contesto la Cooperativa Sociale Badia Grande che gestisce Centri di Accoglienza SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e MSNA (minori stranieri non accompagnati) svolge un ruolo cruciale nel garantire un’accoglienza dignitosa e integrata. Questi centri offrono una gamma di servizi essenziali, come: l’accompagnamento legale, l’assistenza sanitaria, il supporto psicologico, l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale. Grazie al lavoro instancabile delle équipe multidisciplinari (composte da assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali, ecc) vengono offerti servizi di alta qualità e supporto a 360 gradi per favorire l’integrazione dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati.