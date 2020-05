La Diocesi dona 21 paia di stivali a equipaggi 118

MARSALA – La Diocesi di Mazara del Vallo ha donato 21 paia di stivali da lavoro agli equipaggi delle due postazioni del 118 di Marsala. Si tratta di stivali in gomma che gli operatori utilizzano in momenti particolari, e cioè quando devono indossare i dispositivi di sicurezza per trasportare a bordo delle ambulanze persone sospette […]