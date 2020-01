La Diocesi partner del Master in Welfare Migration: seduta finale al Polo universitario

TRAPANI – Presso il Polo universitario di Trapani si è tenuta la seduta finale del Master di I livello in “Welfare migration. Processi gestionali ed organizzativi del sistema di accoglienza e integrazione dei flussi migratori”, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, in partenariato con l’Ordine dei Medici di Palermo e la Diocesi di […]

TRAPANI – Presso il Polo universitario di Trapani si è tenuta la seduta finale del Master di I livello in “Welfare migration. Processi gestionali ed organizzativi del sistema di accoglienza e integrazione dei flussi migratori”, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, in partenariato con l’Ordine dei Medici di Palermo e la Diocesi di Mazara del Vallo. Il Master ha rappresentato la risposta accademica alle richieste del mercato di nuove figure professionali e nuove specializzazioni nella gestione del sistema “allargato” di solidarietà sociale in favore dei migranti, mediante una preparazione specifica sugli aspetti giuridico-legali e pratico-operativi (anche di natura sanitaria) connessi al funzionamento delle strutture pubbliche (aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, ospedalità convenzionata) e private (centri di accoglienza, enti non profit ed ecclesiastici) interessate ai processi di accoglienza e di integrazione. In Diocesi, proprio nell’ambito del Master, lo scorso anno si è svolta la Cattedra di Islamistica sul tema “Conoscere l’islam: di fronte e attraverso”, organizzata dall’Ufficio Ecumenico e del Dialogo Interreligioso della Diocesi di Mazara del Vallo.