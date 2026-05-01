PARTANNA – La Festa del 1° Maggio è Festa dell’Agricoltore a Partanna. E’ iniziata stamattina alle 8,30 in piazza Rocco Parisi Asaro col raduno dei trattori che dopo la benedizione hanno sfilato per le vie della Città. La manifestazione ha previsto mercatino e animazione in piazza Falcone e Borsellino, degustazione dei prodotti tipici della Valle del Belice con apertura di stand enogastronomici dove è stato possibile gustare pasta con sarde, pasta cu l’agghia, panini con salsiccia, con panelle, coppi di patate, ecc. non è mancata la musica dal vivo con l’esibizione del gruppo “Beddi Spicchi”. La manifestazione proseguirà con la premiazione del miglior addobbo in piazza Falcone e Borsellino, con l’esibizione della “Sud Street Band” con infine, alle 17,30, la sfilata dei trattori per le vie di Contrada Camarro