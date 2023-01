La Fidapa promotrice di due eventi per la Giornata della Memoria

PARTANNA – Per ill Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare l’Olocausto celebrata il 27 gennaio, a Partanna sono in programma due eventi. Uno che si svolge la mattina presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico di Via Gramsci e l’altro che si svolge presso le Scuderie del Castello Grifeo nel pomeriggio. Entrambi gli eventi sono curati […]

PARTANNA – Per ill Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare l’Olocausto celebrata il 27 gennaio, a Partanna sono in programma due eventi. Uno che si svolge la mattina presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico di Via Gramsci e l’altro che si svolge presso le Scuderie del Castello Grifeo nel pomeriggio. Entrambi gli eventi sono curati dall’associazione Fidapa in collaborazione con l’Istituto D’Aguirre-Alighieri Salemi/Partanna, il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, la Croce Rossa sezione di Castelvetrano, il Corpo Musicale Vincenzo Bellini, Ass. Partanna ‘mpinta a mala banna, Prima Archeologia e la Consulta Giovanile, con il patrocinio del Comune di Partanna.

Pensando sia ad un momento di riflessione con le scuole al mattino, sia ad un momento di riflessione con la comunità nel pomeriggio, la Fidapa, coadiuvata da altre associazioni, mostra attenzione e sensibilità verso accadimenti che hanno una rilevanza storico-sociale e che vanno ricordati;“Non c’è futuro senza memoria”, infatti.