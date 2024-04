La Fondazione Antonio Presti dona alla comunità del quartiere di Librino due opere d’arte da installare nelle facciate dei condomini della periferia catanese

CATANIA – L’artista e mecenate Antonio Presti – presidente della Fondazione Fiumara D’Arte – dopo la realizzazione della monumentale “Porta delle Farfalle”, dona due nuove opere d’arte alla comunità di Librino, iniziando a dare forma al museo d’arte contemporanea a cielo aperto “MAGMA”. Sono due sculture di luce che restituiscono con la loro ombra la visione della bellezza. “Amare” e “La Sognatrice” sono state realizzate dall’artista fiorentino Fabrizio Corneli e installate, rispettivamente, nel complesso condominiale “Le Ravennate” e nelle case popolari site in Viale Bummacaro 9. Le opere saranno inaugurate venerdì 10 maggio alle ore 18.30, alla presenza dei giornalisti, delle istituzioni, delle associazioni, ma soprattutto degli abitanti del quartiere, che hanno vissuto in prima persona il processo artistico di rigenerazione.

Le opere, che fanno della luce la loro materia, sono composte da lamine in acciaio inox e da un faro posto in basso che proietta un fascio di luce verso l’alto. Le sculture svelano la loro magia quando il sole tramonta: grazie all’illuminazione, le ombre delle lamine disegnano un volto per “La Sognatrice” e la visione di un bacio per “Amare”. La luce diventa quindi pennello e l’ombra il suo tratto, restituendo ai fruitori la visione dell’opera solo quando intorno è tutto buio: è grazie a queste installazioni luminose che, secondo Antonio Presti, «anche di notte verrà restituita agli abitanti del quartiere la visione della Bellezza».

Inizia a prendere forma “MAGMA”: il progetto di trasformare Librino in un museo d’arte contemporanea a cielo aperto, ideato dal maestro Antonio Presti e dalla Fondazione Fiumara d’arte. E ancora una volta saranno gli stessi abitanti di Librino i protagonisti del processo artistico: dopo aver coinvolto le scuole e le associazioni per la realizzazione della “Porta delle Farfalle”, adesso Presti ha scelto di avvicinarsi ai condomini del quartiere.

PROGRAMMA:

Venerdì 10 maggio | Ore 9:30 Consiglio di quartiere

Seduta straordinaria di presentazione del nuovo progetto della Fondazione Antonio Presti ETS, alla presenza di Antonio Presti, dell’artista Fabrizio Corneli, dei dirigenti delle scuole di Librino e delle mamme del quartiere. Le opere saranno dedicate alle mamme di Librino in occasione della Festa della Mamma.

Venerdì 10 maggio | Ore 18:30 Inaugurazione

Le opere saranno inaugurate alla presenza dei giornalisti, delle istituzioni, delle associazioni, ma soprattutto degli abitanti del quartiere, che hanno vissuto in prima persona il processo artistico di rigenerazione. La prima opera ad essere inaugurata sarà “La Sognatrice”, presso il condominio di Viale Bummacaro 9, e successivamente verrà inaugurato “Amare”, presso “Le Ravennate” in Viale Castagnola 17.

Sabato 11 e Domenica 12 maggio | Ore 19:00

Apertura al pubblico e visita delle opere inaugurate