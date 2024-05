La Fondazione San Vito all’iniziativa “Adotta una pianta”

MAZARA DEL VALLO – Le nonne del centro “Vivi la vita” hanno portato i dolci al latte preparati durante le ore di laboratorio mentre le donne del “Progetto donne” hanno presentato le loro attività e offerto un vassoio di dolci tipici tunisini. Così la “Fondazione San Vito Onlus”, braccio operativo della Caritas diocesana, ieri (5 maggio) ha partecipato all’undicesima edizione di “Adotta una pianta” presso il vivaio “Melograno” di Mazara del Vallo dove disabili mentali praticano l’agricoltura sociale. La Fondazione è stata invitata a partecipare e le nonne e le signore che frequentano i laboratori hanno partecipato insieme al presidente Vito Puccio. «Per la nostra Fondazione è stata un’occasione ulteriore per far conoscere le attività che si svolgono ogni giorno – ha detto il presidente Puccio – ma anche un’opportunità di confronto con le altre associazioni che sul territorio mazarese svolgono attività d’interesse sociale». Presso i locali della Fondazione da anni tra le attività che vengono svolte c’è quella destinata agli anziani col centro “Vivi la vita” e quello per le donne tunisine tramite il “Progetto donne”, con attività di cucito, teatro, canto e pasticceria.