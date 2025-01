La Fondazione “San Vito onlus” partecipa al voto per l’iniziativa “Il mio dono” promossa da Unicredit

MAZARA DEL VALLO – C’è tempo entro il 31 gennaio 2025 per partecipare al voto dell’iniziativa “Il mio dono” promossa da Unicredit che sostiene le organizzazioni no profit. La Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo (braccio operativo della Caritas diocesana) partecipa anche quest’anno al concorso che vedrà la banca Unicredit distribuire 200 mila euro ai sodalizi che raccoglieranno più voti sul sito “Il mio dono”. La Fondazione partecipa tra alcuni enti no profit della provincia di Trapani con tre progetti già rodati da anni: La lotta allo spreco, Bimbi al centro e Dono di squadra-cuciamo relazioni. «Il vostro voto ci darà la possibilità di ricevere un contributo a sostegno dei nostri progetti – spiega il presidente della Fondazione Vito Puccio – l’ammontare del contributo a noi destinato dipenderà dal numero di voti che riceveremo». Il voto è possibile esprimerlo tramite tutti gli account di posta elettronica, Facebook o Twitter che si hanno a disposizione. Per ricevere parte dei 200.000 euro in palio sono necessarie almeno 50 preferenze e almeno 20 donazioni online per un importo complessivo minimo di 500 euro. Nello specifico i progetti della Fondazione sono questi. Lotta allo spreco: attivato dal 2018 in collaborazione con i supermercati della GDO, convenzionati con il Banco Alimentare, e con altri piccoli esercenti, per la raccolta di prodotti alimentari non più vendibili secondo gli standard commerciali, ma ancora buoni e sicuri. Ogni giorno i volontari delle Mense Fraterne di Marsala, Mazara del Vallo e Salemi recuperano i prodotti alimentari utilizzati per la preparazione del cibo delle mense e le eccedenze distribuite alle parrocchie per farle arrivare alle famiglie in difficoltà del territorio della Diocesi. Bimbi al centro: progetto con due obiettivi: custodia dei figli durante la partecipazione delle donne alle attività laboratoriali e supporto genitoriale nella crescita per madri sole o i cui mariti sono impegnati al lavoro e con una rete di prossimità limitata. Il progetto consiste nel servizio di accoglienza e di animazione rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. Cuciamo relazioni: il progetto vuole, attraverso l’implementazione delle attività del laboratorio di cucito, rappresentare una risposta e un supporto più puntuale ai bisogni in continuo mutamento delle donne autoctone e tunisine partecipanti alle attività del Progetto donna. Per votare e donare si può cliccare qui: https://www.ilmiodono.it/it/votazione.html?organizzazione=/content/ilmiodono/it/organizzazioni/sicilia/fondazione_san_vitoonlus