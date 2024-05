La Fondazione San Vito tra le associazioni a favore della pace

MAZARA DEL VALLO – La Fondazione “San Vito Onlus” di Mazara del Vallo, braccio operativo della Caritas diocesana, è stata inserita nel Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo. A richiederne l’iscrizione presso il dipartimento degli affari extraregionali della Regione Siciliana è stato il presidente della Fondazione Vito Puccio. Proprio nella sede della Fondazione San Vito/Caritas diocesana è stato allocato il centro diocesano “Operatori di pace” dove si coniugano insieme progettazione, ricerca, studio e una fattiva azione caritativa sul territorio attraverso l’ospitalità di giovani immigrati. Tra le iniziative sulle quali si sta lavorando anche laboratori seminariali annuali e summerschool che coinvolgeranno i giovani in attività di studio interdisciplinari, in incontri internazionali organizzati, in collaborazione con le Università.