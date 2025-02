La Giornata del Malato: per il 2026 tappa a Mazara del Vallo

SALEMI – L’iniziativa diocesana per la Giornata mondiale del malato è cominciata con un momento di riflessione tenutosi nell’atrio dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi, col saluto del Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, del direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute e di don Vito Saladino che ha letto il Messaggio del Papa per la Giornata e ha tenuto una riflessione. A seguire, in processione, più di 300 persone tra fedeli, soci Unitalsi, presbiteri, il sindaco Vito Scalisi, rappresentanti di associazioni che si occupano di diversamente abili, hanno sfilato verso la parrocchia dove è stata celebrata la santa messa. Il Vescovo si è rivolto ai volontari Unitalsi ma anche ai genitori dei diversamente abili definendoli «seminatori di speranza». Al termine della celebrazione il Vescovo ha annunciato che la Giornata mondiale del malato 2026, a livello diocesano, sarà celebrata a Mazara del Vallo.