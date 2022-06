La Giornata dello Sport conclude l’anno scolastico dell’I.C. Radice Pappalardo

CASTELVETRANO – In data 08/06/2022 presso gli impianti sportivi del plesso V. Pappalardo della Scuola Secondaria di I grado, si è svolta la tradizionale Giornata dello sport dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo. Alle attività hanno partecipato le classi 3^- 4^- 5^ della Scuola Primaria e le classi 1^ e 2^ Secondaria di I grado, che hanno svolto durante l’a.s. il progetto MIUR Scuola Attiva Kids con il tutor sportivo Benenati Ilenia, il progetto Giococalciando con il collaboratore sportivo dell’attività scolastica V. Toucro, il progetto promosso dal MIUR Scuola Attiva Junior per la disciplina Pallavolo con i tutor sportivi Isoldi Francesca e Priulla Gabriella della FIPAV e Vela con il tutor sportivo Attilio Priulla della FIV. Inoltre è stato dato spazio alla conclusione delle attività del Gruppo Sportivo Studentesco di istituto che è valsa la medaglia d’argento ai recenti campionati studenteschi provinciali di Atletica.

Anche gli alunni più piccoli delle classi 1^ – 2^ della Scuola Primaria sono stati impegnati nei propri plessi ad espletare i percorsi ginnico-sportivi già concordati con i docenti di Educazione Fisica delle classi.

Oltre a tutti i tutor sportivi ed ai Docenti di Ed. Fisica e alla Dirigente della scuola, era presente e il responsabile provinciale della FICG prof. G. Toucro di Trapani, ormai abituato a venire a Castelvetrano per questo appuntamento di fine anno, che rientra nelle buone prassi attuate dall’Istituto. Infatti durante l’a.s. una delle principali mission dell’Istituto è la promozione dell’attività fisica e dello sport nel senso più ampio del termine, perché favorisce il benessere, la buona salute ed anche lo stare bene a scuola, considerato che molte sono state le iniziative ed i progetti che hanno fatto sì che gli alunni, dai più piccini ai più grandi, possano trascorrere, sia in orario curriculare che extracurriculare, momenti di svago e di divertimento attraverso l’attività fisica, sensibilizzandoli insieme alle loro famiglie, nell’ottica dell’apprendimento permanente, sull’importanza dell’attività fisica e della buona e sana alimentazione per la salute del corpo e della mente.

Non a caso questa giornata si è svolta al termine dell’a.s. a suggello di un anno ricco di eventi ed attività vissute dagli alunni con gioia ed interesse, apprendendo in maniera naturale e divertente e conseguendo anche eccellenti riconoscimenti sia a livello locale che nazionale che estero.