“La Giornata mondiale dei Legumi” all’Istituto Alberghiero

CASTELVETRANO – In occasione della giornata mondiale dei legumi la CONDOTTA SLOW FOOD CASTELVETRANO E AGRO SELINUNTINO APS in collaborazione con l’ISTITUTO ALBERGHIERO “V.TITONE” di Castelvetrano ha organizzato un incontro formativo e informativo sui legumi, iniziativa in rete promossa da Slow Food Italia.

Dopo il messaggio di saluto del vicepreside dell’Istituto e del prof. Giuseppe Caruso, coordinatore delle attività “fuori-aula”, ha preso la parola Mimmo Di Bella – presidente dell’associazione, che ha fatto una breve presentazione di Slow Food e della condotta, soffermandosi sui vari progetti in itinere; a seguire è intervenuta la biologa-nutrizionista Claudia Iacona, vicepresidente della condotta che ha intrattenuto il numeroso ed attento uditorio sul significato e l’importanza della giornata soffermandosi in particolare sulle proprietà nutrizionali dei legumi e sui benefici dati dal loro consumo in termini di salute umana ed ambientale.

Si è quindi passati alla presentazione delle ricette con l’indicazione delle tipologie di legumi presenti, supportati in questa fase anche dalle illustrazioni del sig. Vicari, titolare del negozio “Tesori della terra”, fornitore di gran parte dei legumi utilizzati, compreso il “vellutina di Castelvetrano”, fagiolo (di colore rosso tendente al viola) dalle dimensioni un po’ più piccole del normale ma altrettanto nutriente e dall’alta digeribilità, la cui produzione si è residuata a meno 100 kg e che, grazie al supporto di Slow Food, si sta tentando di rilanciarla. Alla presentazione delle ricette ha fatto seguito lo show cooking di tutte le pietanze a cura di Peppe Leone e Ita Galfano, coadiuvati da Rosa Centonze e Mariella Filardo oltre che dal prof. Giuseppe Caruso che ha anche coordinato lo staff degli alunni dell’Alberghiero presenti nelle cucine per collaborare alla preparazione delle pietanze nel frattempo presentate in sala .

Dopo la gradita degustazione delle pietanze da parte dei presenti, oltre 100 persone in gran parte costituite dagli alunni delle 5^ classi e da alcuni dei loro insegnanti, a chiusura dell’incontro ci si è dati appuntamento ad un incontro successivo che, secondo il protocollo d’intesa e il calendario concordati, si svolgerà ad aprile ed avrà a tema la cucina senza sprechi.