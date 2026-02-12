La Giornata mondiale del malato sarà celebrata nel 2027 a Marsala

MARSALA – Nel 2027 la Giornata mondiale del malato a livello diocesano sarà celebrata a Marsala. Lo ha annunciato ieri sera (11 febbraio) il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella al termine della celebrazione eucaristica nella XXIV Giornata, organizzata dall’Ufficio diocesano di pastorale della salute (diretto da don Antonino Favata), nella memoria della Beata Vergine di Lourdes. Secondo il programma originale si doveva svolgere il corteo dall’ospedale “Abele Ajello” sino in Cattedrale, ma le previsioni di avverse condizioni meteo hanno fatto cambiare il programma, così tutti i momenti della Giornata si sono svolti all’interno della Cattedrale. Il commento del Messaggio del Papa per la Giornata è stato affidato a Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine provinciale dei medici: «La parabola del buon samaritano non è che la trasposizione laica del nostro servizio sanitario nazionale, che si fonda sull’universalità delle cure – ha detto il dottor Mangiapane – quando arriva un paziente in ospedale non guardiamo se uomo, se donna, se è dalla parte giusta o dalla parte sbagliata». «Prendersi cura non è un fatto individualistico, ma è un fatto ecclesiale, è tutta la comunità che si deve fare prossima soprattutto agli ammalati, alle persone fragili», ha detto il Vescovo nel suo intervento. Alla celebrazione hanno partecipato i volontari della sottosezione di Mazara del Vallo dell’Unitalsi e i rappresentanti delle associazioni che si occupano di persone con disabilità. Durante la celebrazione eucaristica il Vescovo ha dato il mandato di ministro straordinario della comunione a 30 nuovi fedeli mentre hanno rinnovato il mandato quelli già con incarico.