La giovane orchestra scolastica “Vito Pappalardo” in concerto nella terra del mito

CASTELVETRANO – Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 18.30, si è svolto il tradizionale concerto di fine anno scolastico presso un luogo magico quale il Baglio Florio situato all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, grazie all’accoglienza del Direttore dott. Felice Crescente.

Il concerto ha di fatto aperto la stagione estiva degli eventi culturali presso il Parco, ha avuto come protagonisti tutti gli alunni dell’indirizzo musicale (circa 80) che con la loro passione per la musica continuano a dare vita all’orchestra scolastica “Vito Pappalardo” dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone.

La performance orchestrale, alla presenza di un folto pubblico, ha concluso le attività di celebrazione del trentennale dell’Indirizzo Musicale con un repertorio di vario genere e stile ed è stata diretta dai docenti di strumento proff. Antonino Lentini (insegnante di chitarra), Maria Teresa Clemente (insegnante di violino), Maria Zancana (insegnante di pianoforte) e Francesco Federico (insegnante di flauto e coordinatore del corso), con la collaborazione del prof. Marco Fiore ( insegnante di Educazione Musicale).

A conclusione dell’evento il dott. Felice Crescente e la dirigente scolastica prof.ssa Maria Rosa Barone hanno manifestato la soddisfazione per la riuscita del concerto e per la collaborazione intrapresa che renderà la scuola protagonista di altri eventi culturali in cui verrà sottolineato il ruolo nella crescita dei giovani che ha la musica, quale veicolo di conoscenza ed elevazione morale.