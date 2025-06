La Giunta comunale di Montevago ha deliberato la proposta di intitolare la via Manzoni a Carmela Scimeca, vittima innocente di femminicidio

MONTEVAGO – La Giunta comunale di Montevago, presieduta dal sindaco on. Margherita La Rocca (nella foto), ha deliberato stamattina (30 giugno) la proposta (proposta perche’ l’autorizzazione ad intitolare le strade a persone e’ di competenza del Prefetto) di intitolare la via Manzoni di Montevago a Carmela Scimeca (3/3/1963 – 22/8/2010), nata a Montevago dove ha trascorso infanzia e adolescenza fino al 1991 e dove ha esercitato la professione di parrucchiera, professione che ha continuato a svolgere a Partanna dove, essendosi sposata, si e’ trasferita. Questa la motivazione della proposta della giunta: l’intitolazione della via Manzoni a Carmela Scimeca, vittima innocente di femminicidio, e’ “un atto simbolico di memoria e di condanna di ogni forma di violenza di genere affinche’ il suo nome continui a vivere nel cuore della comunita’ e rappresenti un esempio di impegno civile e solidarieta’ per le generazioni future”.