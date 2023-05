La III Commissione dell’Ars si è riunita al Castello Grifeo per sentire esponenti del mondo dell’agricoltura

PARTANNA – Riuscitissima e positiva la seduta della III Commissione Legislativa Permanente Attività Produttive dell’Ars che si è tenuta stamattina (18 maggio) nel Castello Grifeo di Partanna con all’ordine del giorno l’Audizione in materia di produzione agricola nel territorio della Valle del Belice. Sono stati anche convocati, oltre ai deputati membri della Commissione, esponenti del mondo agricolo: Valentina Blunda, presidente di “Sicily food Belice Valley soc coop agr”, Giuseppe D’Angelo, presidente del Movimento “Terra è Vita”, il presidente della Federazione Coldiretti Trapani che ha delegato un suo sostituto, Giuseppe Aleo, responsabile Copagri Trapani, Vincenza Viola, referente Unione Coltivatori Italiani. Appassionati e concreti gli interventi degli invitati. La prima ad intervenire è stata Valentina Blunda che ha esposto le problematiche strutturali dell’agricoltura belicina su cui sono stati per lo più d’accordo gli altri intervenuti: quella idrica; “Il Consorzio di bonifica – ha detto – non funziona bene, le reti sono un colabrodo, gli impianti sono poco funzionanti e i canoni sono elevati. Dopo aver coltivato e preparato le olive da tavola gli agricoltori si trovano nei mesi estivi nell’impossibilità di irrigare per mancanza dell’acqua in un momento in cui di essa c’è più bisogno”. Altra problematica riguarda la manodopera; “La mancanza di manodopera al momento della raccolta delle olive – ha evidenziato Blunda – è un grosso problema, sollecito la Commissione a trovare soluzioni normative adeguate per trovare una soluzione, per esempio attraverso la collaborazione con agenzie o enti in grado di intavolare rapporti con i Paesi del Nordafrica in modo da far arrivare in tempo utile manodopera stagionale in regola”. L’altro problema è il moltiplicarsi dei costi della manodopera, dei concimi, del gasolio agricolo, ecc. a fronte di un prezzo delle olive e dell’olio sostanzialmente rimasti invariati. “L’istituzione di un borsino presso la Camera di Commercio di Trapani – ha ribadito ancora Blunda – potrebbe essere una soluzione per individuare la quotazione media dell’oliva da tavola e poi di un prezzo della stessa”. La scarsa cultura dell’aggregazione presente tra gli agricoltori è stato un altro punctum dolens sottolineato. Convinti della bontà della commissione aperta il presidente della commissione on. Gaspare Vitrano e gli altri deputati. L’on. Nicolò Catania ha appunto evidenziato: “L’apertura all’apporto delle forze dell’agricoltura è un modo serio di affrontare i problemi dell’agricoltura stessa”. (a.b.)