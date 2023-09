La lettera di saluto del colonnello Andrea Pagliaro

PARMA – Il colonnello Andrea Pagliaro, comandante dei Carabinieri di Trapani che ha partecipato all’arresto di Matteo Messina Denaro, assumera’ da lunedi’ prossimo (11 settembre) il comando provinciale dei Carabinieri di Parma. Questa la lettera di saluto:

“Da lunedì assumerò un nuovo incarico in Emilia Romagna.

Desidero pertanto ringraziarVi per questi tre anni passati insieme, caratterizzati sempre da proficua collaborazione.

Se è vero che il valore del tempo è dato da ciò che facciamo mentre sta passando, allora il periodo trascorso in Sicilia è stato per me inestimabile.

Con viva cordialità

Colonnello Andrea Pagliaro”

Trapani settembre 2020 – settembre 2023