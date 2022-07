La Madonna del Paradiso a Santa Maria di Gesù

MAZARA DEL VALLO – Domenica 10 luglio 2022 l’immagine della Madonna del Paradiso ha fatto visita alla comunità parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. Accolta dal Parroco don Giuseppe Lupo e da una piazza gremita di fedeli l’Effige è partita dalla Basilica Cattedrale dove è stata celebrata la Santa Messa dell’Incoronazione e portata in processione attraversato le vie cittadine fino ad arrivare in Piazza Santa Maria di Gesù.

Don Giuseppe Lupo rivolgendosi ai fedeli, ai confratelli e alle Autorità Civili e Militari presenti in piazza ha detto:

“E’ motivo di grandissima gioia mia e di tutta la comunità di Santa Maria di Gesù accogliere l’immagine della Madonna del Paradiso in questo giorno di festa. Ricorrono 219 anni da quando il 10 luglio 1803 il vescovo di allora mons. Orazio Della Torre coronò la Madonna del Paradiso con questa corona aurea mandata dal Vaticano. Ma questa sera la Madonna di certo non vorrebbe essere coronata ma vorrebbe che ognuno di noi, tutti, ci coronassimo d’amore, con la fedeltà al vangelo, con l’impegno, con il desiderio di camminare insieme per la pace”.

A termine del suo discorso Padre Giuseppe ha recitato la preghiera alla Vergine Maria, ha benedetto i presenti e successivamente l’immagine della Madonna è stata portata all’interno della navata della chiesa.

Il quadro con l’immagine della Madonna del Paradiso rimarrà in parrocchia Santa Maria di Gesù nei giorni 11 e 12 dopo di che verrà trasportata in forma privata nella Cappella Gesù Misericordioso all’interno dell’Ospedale Abele Ajello.