PARTANNA – La maestra, in pensione da tempo, Maria Molinari, ci ha lasciato. Era molto conosciuta in paese per la sua attivita’ di insegnante, ma anche per la sua passione per la poesia: numerosi sono, infatti, i libri pubblicati e i premi vinti. Le sue poesie risentono del forte attaccamento alla Sicilia, al dialetto siciliano e alle tradizioni popolari.