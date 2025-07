La maggioranza vota una variazione di bilancio di poco piu’ di 900 mila euro con il voto “rientrato” delle due consigliere dissidenti.

PARTANNA – Nella seduta del consiglio comunale del 16 giugno scorso la variazione di bilancio proposta dalla maggioranza non e’ passata per l’astensione di due consigliere di maggioranza (Giuseppina Trinceri e Antonella Mendolia). La maggioranza ci ha provato nuovamente nella seduta di consiglio di oggi (14 luglio) proponendo una variazione di poco superiore a 900 mila euro che “sara’ prevalentemente utilizzata – ha evidenziato l’Assessore Massimiliano Atria – per la manutenzione delle fognature, dell’impianto elettrico e per la sistemazione delle strade di Partanna”. Le due consigliere “dissidenti” stavolta hanno votato a favore della variazione di bilancio che cosi’ con tutti i voti della maggioranza e’ passata. Che cosa ha convinto le due consigliere a rientrare nei ranghi? Il consigliere Massimo Cangemi ha “malignato” che prossimamente potrebbe registrarsi la nomina di una nuova Assessora (in sostituzione di chi?).