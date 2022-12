La Magia del Natale rivive con il Concerto del Corpo Musicale Bellini

PARTANNA – Domenica 18 dicembre Concerto di Natale del Corpo Musicale e Culturale V. Bellini di Partanna all’interno di una Chiesa Madre gremita. Il programma, presentato nel corso della serata, ha abbracciato una variegata raccolta musicale che partiva dai brani classici del gospel tradizionale e contemporaneo fino a giungere alle classiche songs natalizie, senza trascurare alcuni evergreen. Ad aprire il concerto la marcia sinfonica Sabina di G. Orsomando. A seguire i pezzi Jubilations, la Vita è bella, Rinascerò, Rinascerai. Non sono mancati i brani provenienti dalla tradizione natalizia come Christmas Nocturne (Stille Nacht), Last Christmas, Jingle Bell rock. Negli evergreen What a Wonderful World, Imagine, Heal The World. Non poteva mancare al termine di una magica serata, conclusasi con numerosi e scroscianti applausi di un pubblico attento e appassionato, il gospel più famoso, Oh Happy Day.

Il complesso bandistico è stato diretto dal maestro Rosario Rosa. I brani, sono stati arricchiti da degli “assolo” eseguiti dai bravissimi Federico Caracci e Dario Ditta. Il filo conduttore è stato curato da Anna Maria Varvaro che di volta in volta introduceva il pubblico alle magiche note dell’esecuzione con delle riflessioni di speranza e di bellezza “… in un mondo che si ostina a fare la guerra, in un mondo in crisi economica e sociale, in un mondo che sempre più spesso fa paura e toglie aria ai nostri sogni, abbiamo bisogno di tornare a immaginare un mondo diverso, un modo di vivere più fraterno e di rapportarci gli uni con gli altri più amorevolmente. Gli aspetti tecnico-audio del concerto sono stati curati da Enzo Fiducia. Hanno fatto seguito gli interventi di apprezzamento dell’assessore alla cultura Noemi Maggio e dell’arciprete mons. Antonino Gucciardi. “Il Corpo Musicale e Culturale si è dimostrato ancora una volta punto di riferimento indiscusso per la vita culturale e artistico-musicale del territorio – come ha commentato il Presidente Giuseppe Musso. “Questo ritorno del concerto natalizio in Chiesa Madre sia di buon auspicio e di rinascita per la nostra comunità e rientra nel cartellone ‘Festa d’Inverno’ del Comune di Partanna”.