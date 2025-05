La MareNostrum Dike da’ il via al Napoli – Palermo – Viaggio della Legalità

PALERMO – Alle ore 9 e 25, di oggi è salpata da Napoli, la MareNostrum Dike per dare il via al Napoli – Palermo – Viaggio della Legalità. Con l’equipaggio arriverà a Palermo il 22 Maggio alle ore 12.

Arrivo a Palermo il 22 Maggio alle ore 12. Il 23 Maggio – alle ore 9 – al Molo Trapezoidale – apertura alle visite con ben 200 studenti siciliani – in ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, della scorta, per la Giornata della Legalità. Il 26 Maggio la MareNostrum Dike, oggi luogo di conoscenza, arriverà a Messina per incontrare altri studenti siciliani. Il 30 Maggio la MareNostrum Dike solcherà le acque calabre e arriverà a Vibo Valentia dove saranno gli studenti della Calabria ad accoglierla. Il 3 Giugno sarà a Salerno ed anche in questo caso ad accoglierla saranno altri studenti. Il 6 Giugno il rientro a Napoli.