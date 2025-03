La Mezza Maratona del 6 aprile: Dalla Storia alla Natura con Nati Stanchi Runners

PARTANNA – Il prossimo 6 aprile, gli appassionati di corsa e gli amanti della storia, si ritroveranno a Partanna, nella provincia di Trapani, per una delle manifestazioni sportive più affascinanti della stagione: la Mezza Maratona di Partanna – Selinunte, organizzata dall’associazione Nati Stanchi Runners. Questa gara non sarà solo un test di resistenza fisica, ma un viaggio indimenticabile tra cultura, storia e paesaggi mozzafiato, che culminerà con una premiazione unica ai piedi del Tempio di Hera, nel cuore del Parco Archeologico di Selinunte.

La partenza della mezza maratona sarà effettuata dal suggestivo Castello Grifeo di Partanna, un’imponente struttura medievale che domina la cittadina, simbolo di storia e tradizione. I partecipanti, che si schiereranno al via all’alba, percorreranno un tragitto di 21 km che li condurrà da Partanna a Selinunte, attraverso paesaggi caratterizzati dalla bellezza della Valle del Belice e da panorami che uniscono natura e cultura.

Il percorso, variegato e affascinante, si snoderà tra strade asfaltate e sterrate, passando attraverso piccoli borghi e campi verdi, per arrivare a uno dei siti archeologici più importanti d’Europa: Selinunte. Ogni passo degli atleti sarà accompagnato dalla storia millenaria della Sicilia, che si fonde perfettamente con il paesaggio incontaminato che li circonda.

L’arrivo della gara sara’ all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, una delle aree più iconiche della Sicilia. Qui i partecipanti potranno respirare la storia, con le antiche rovine greche che risalgono al VII secolo a.C., tra cui i maestosi templi dorici e le antiche mura della città. Il traguardo, posto tra le colonne del Parco, rappresenta un’esperienza unica, che combina sport e bellezza in un ambiente senza pari.

La premiazione avverrà proprio ai piedi del Tempio di Hera, simbolo di grandezza e maestosità. In questo momento, che sarà l’apice dell’evento, agli atleti saranno riconosciuti l’impegno e la determinazione, ma anche lo spirito di partecipazione ad una manifestazione che celebra l’amore per la corsa, la cultura e il territorio.

La “Nati Stanchi Runners”, associazione da sempre impegnata nella promozione dello sport e della cultura attraverso eventi di grande impatto, ha messo in campo tutte le sue risorse per organizzare questa mezza maratona. Il presidente dell’associazione, Roberto Ingoglia, che si è speso personalmente per la riuscita dell’evento, ha lavorato instancabilmente per garantire che ogni dettaglio fosse curato nei minimi particolari: dalla sicurezza dei partecipanti alla logistica, dai punti di ristoro lungo il percorso fino ai servizi per gli atleti.

L’obiettivo del presidente e di tutto il team organizzativo è stato quello di creare un evento che non solo fosse una sfida fisica, ma anche un’opportunità per scoprire e valorizzare il patrimonio storico e naturale del territorio. Il risultato sara’ una manifestazione che si inserisce perfettamente nel panorama delle corse di resistenza, ma che ha il sapore di un’esperienza sensoriale che rimarrà nel cuore di tutti.

La Mezza Maratona di Partanna – Selinunte, sarà senza dubbio un evento indimenticabile, che unisce la passione per la corsa alla bellezza senza tempo della Sicilia. Con la partenza dal Castello Grifeo e l’arrivo nel cuore del Parco Archeologico di Selinunte, ogni atleta vivrà un’esperienza unica, che rimarrà nella memoria per sempre. La premiazione ai piedi del Tempio di Hera sarà la ciliegina sulla torta di una giornata che celebrerà la cultura, lo sport e la forza del territorio siciliano.

Gli appassionati di corsa non potranno perdere l’occasione di partecipare a questa straordinaria avventura e di vivere una delle esperienze più emozionanti e affascinanti della propria vita carriera sportiva.

Preparate le scarpe da corsa, il 6 aprile vi aspettiamo a Partanna!

Salvo Li Vigni