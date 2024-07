La minoranza consiliare ha voluto porre l’attenzione nel consesso civico sui furti e raggiri che si sono verificati a Partanna ai danni della popolazione

PARTANNA – Si è svolto il 15 luglio il consiglio comunale aperto richiesto e fortemente voluto dai membri della minoranza consiliare per discutere e avere una visione chiara della situazione a seguito dei furti e raggiri che si sono verificati a Partanna ai danni della popolazione. Al consiglio era presente il comandande della polizia municipale. Dopo una disamina sul perché della convocazione fatta in premessa dal consigliere Lo Piano, anche i consiglieri Maggio e Cangemi hanno preso la parola, ribadendo la totale fiducia nelle forze dell’ordine e nel loro lavoro, facendo rilevare che certe questioni prescindono dagli schieramenti politici, essendo interesse comune quello della sicurezza dell’intero territorio.

Semmai è stata sollevata una ragionevole perplessità sulla comunicazione poco tempestiva da parte dell’amministrazione soprattutto per ciò che concerne la mancanza di una serie di consigli e accorgimenti che potrebbero certamente aiutare le persone più fragili e gli anziani a non cadere in determinate situazioni pericolose. La minoranza consiliare, in maniera responsabile, ha quindi voluto porre l’attenzione su un tema così importante per l’intera comunità ribadendo che su queste questioni così delicate la politica e le Istituzioni devono essere vicine ai cittadini offrendo loro tutti gli strumenti necessari per renderli consapevoli ai fini della prevenzione.

I Consiglieri Comunali: Massimo Cangemi, Noemi Maggio, Giovanni Lo Piano, Antonino Zinnanti