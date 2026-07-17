La Minoranza determinante per l’approvazione in Consiglio Comunale delle Associazioni di Comunità di Energia rinnovabili(CER)

PARTANNA – La minoranza consiliare ci ha inviato il seguente documento:

“Questa mattina il Consiglio Comunale, in seduta di aggiornamento, è stato chiamato a deliberare in ordine all’approvazione degli schemi di statuto, atto costitutivo e regolamento delle Associazioni di Comunità di Energie rinnovabili (CER) denominate “CER Partanna 1” e “CER Partanna 2”.

Si tratta in sostanza di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali con vantaggi che includono il risparmio economico, l’impatto ambientale, la sussidiarietà. Su questi temi i componenti della minoranza hanno svolto un lavoro determinante con la proposizione di diversi emendamenti migliorativi da parte dei consiglieri Cangemi e Maggio in sede di commissione, accolti all’unanimità, oltre a un ulteriore emendamento proposto dai consiglieri Zinnanti, Mendolia e Cangemi durante la discussione in aula.

Occorre certamente rimarcare il ruolo decisivo della stessa minoranza in occasione della votazione, è stata infatti possibile l’approvazione della delibera solo grazie alla presenza dell’opposizione in quanto la maggioranza non ha avuto in aula i numeri per rendersi autosufficiente.

Ancora una volta, l’ennesima, l’Opposizione dimostra grande senso di responsabilità nell’interesse dei cittadini”.

La minoranza consiliare