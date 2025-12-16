La musica approda all’aeroporto di Trapani. Un progetto che “parte” con l’ambizione di proporre un nuovo format per l’intrattenimento dei passeggeri in partenza

TRAPANI – Non il solito pianoforte affidato ai viaggiatori di passaggio, ma un vero e proprio ciclo di mini-concerti eseguiti da artisti di livello nazionale e internazionale: è “MusicAlGate – In viaggio sulle ali della musica“, il nuovo progetto firmato MEMA (Mediterranean Music Association) in partnership con Airgest, società di gestione dell’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. L’iniziativa, collegata alla programmazione artistica ordinaria di MEMA, è nata con l’obiettivo di promuovere l’immagine della Sicilia come terra di emozioni, di cultura e di bellezza. Performance musicali di altissimo livello trasmetteranno i valori di un territorio in cui l’arte, la cultura e l’ecologia – anche quella acustica – accompagneranno il viaggiatore dal primo all’ultimo istante della sua vacanza. “MusicAlGate” si configura come progetto pilota con l’obiettivo di diventare un format replicabile in altre aerostazioni italiane, un brand capace di coniugare promozione turistica, marketing territoriale e diffusione della musica di qualità.

La rassegna ha preso il via lunedì 15 dicembre alle ore 11.00 presso l’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi con il duo Alberto Bologni (violino) e Carlo Palese (pianoforte), protagonisti delle rassegne organizzate da MEMA in Sicilia Occidentale. «È stata un’idea nata da un terreno fertile che abbiamo trovato nell’aeroporto di Trapani e in Airgest, che ha colto e condiviso in maniera sentita il progetto – ha spiegato Giovanni De Santis, direttore artistico di MEMA –. Questo è stato quello che possiamo definire, per rimanere in tema di trasporto aereo, un battesimo dell’aria: abbiamo sperimentato il format e sembra che sia andato bene. Per noi l’obiettivo è diffondere la cultura musicale anche in posti insoliti, nella maniera più ampia possibile, ma anche essere un valido complemento dell’offerta turistica e soprattutto lasciare una memoria positiva dei luoghi che si stanno per lasciare. I turisti, dopo aver visitato la provincia di Trapani, se ne vanno con questo piccolo ricordo musicale che magari ricollegheranno a tante belle immagini vissute nel nostro territorio. Una volta tanto la provincia di Trapani diventa pilota con un’iniziativa: quello di Trapani, infatti, è l’unico aeroporto italiano che avrà una piccola stagione di mini-concerti per i suoi utenti. Auspichiamo di poterlo diffondere a livello regionale e nazionale». L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dell’ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco, del Goethe Institut.