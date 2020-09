La Nebrosport alla Targa Florio

SANT’ANGELO DI BROLO – Super appuntamento per la scuderia Nebrosport, presente alla due giorni della mitica Targa Florio. L’evento sportivo, tra i più importanti e seguiti in Sicilia, richiamerà i migliori piloti del territorio nella competizione che dal 10 al 12 settembre 2020 sarà assoluta protagonista. Giunta alla sua 104esima edizione, la Targa Florio avrà […]

SANT’ANGELO DI BROLO – Super appuntamento per la scuderia Nebrosport, presente alla due giorni della mitica Targa Florio. L’evento sportivo, tra i più importanti e seguiti in Sicilia, richiamerà i migliori piloti del territorio nella competizione che dal 10 al 12 settembre 2020 sarà assoluta protagonista. Giunta alla sua 104esima edizione, la Targa Florio avrà validità per il Campionato Italiano Rally, per coppa rally di 8ª zona e per trofeo Regionale di Zona.

Non poteva certamente mancare la scuderia Nebrosport con un solo portacolore a rappresentare il proprio vessillo. Sarà il driver Salvatore Scibilia, in coppia con il fido navigatore Maurizio Agostino, a combattere sui tracciati madoniti. Dopo i primati di classe e di gruppo del Rally del Tirreno, a bordo della performante Alfa Romeo 147 RSD2.0, cercheranno di raccogliere il massimo dei punti in palio per consolidare la leadership nella Coppa rally di zona e del trofeo Rally Sicilia.