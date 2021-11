La Nebrosport continua e si lancia su due slalom

MISILMERI – Prosegue per la Nebrosport un mese ricco di appuntamenti affascinanti sia in Sicilia che oltre lo stretto. Dopo gli ottimi risultati ottenuti pochi giorni fa, il team santangiolese si metterà alla prova nel fine settimana del 13 e 14 novembre 2021 sue due fronti diversi: al 6° Slalom delle due Città Barocche in […]

MISILMERI – Prosegue per la Nebrosport un mese ricco di appuntamenti affascinanti sia in Sicilia che oltre lo stretto. Dopo gli ottimi risultati ottenuti pochi giorni fa, il team santangiolese si metterà alla prova nel fine settimana del 13 e 14 novembre 2021 sue due fronti diversi: al 6° Slalom delle due Città Barocche in provincia di Ragusa e al 12° Trofeo Città di Sambatello in provincia di Reggio Calabria.

In occasione della kermesse siciliana sarà ancora una volta Benito Costa a tenere alta la bandiera Nebrosport. Al volante della sua immancabile A 112 Abarth si giocherà la grande possibilità di conquistare il campionato siciliano di classe S2 dopo l’ennesimo successo centrato allo slalom di Misilmeri.

Weekend che vedrà in terra calabra la presenza di Antonio Furnari alla terza apparizione in stagione dopo il secondo posto di classe conquistato lo scorso giugno allo slalom di Salice. Come sempre alla guida di Clio Williams il driver Nebrosport si batterà in N2000.

Foto Gallà Scuderia Nebrosport