La pace vien mangiando: una tavola multiculturale celebra il primo gemellaggio culinario tra i CAS e le città di Giardinello e Montelepre

PALERMO – Il Consorzio Solidalia, con il patrocinio della Prefettura di Palermo e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Giardinello e Montelepre, promuove “La pace vien mangiando”, il primo gemellaggio culinario tra i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) del territorio e la cittadinanza locale.

L’iniziativa si terrà venerdì 25 luglio 2025, a partire dalle ore 17:00, presso Piazza Principe di Piemonte a Montelepre (PA), e nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’incontro, della solidarietà e dell’inclusione sociale, attraverso un’esperienza autentica di convivialità e partecipazione attiva.

Durante la serata sarà allestita una grande tavolata multiculturale, aperta a tutta la cittadinanza, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione africana e italiana, preparati insieme dai beneficiari dei CAS, dai volontari e da membri della comunità locale. Ogni piatto sarà raccontato, condiviso e valorizzato come strumento di dialogo e conoscenza reciproca.

La presenza delle autorità locali, dei rappresentanti della Prefettura e delle associazioni del territorio sarà particolarmente significativa, non solo come testimonianza di sostegno istituzionale, ma anche come segnale concreto di incoraggiamento per i giovani ospiti dei CAS, che hanno partecipato con impegno all’organizzazione dell’evento.

“La pace vien mangiando” non è solo un momento di festa, ma una proposta concreta di costruzione di comunità e integrazione reale, in cui il cibo diventa ponte tra culture, storie e persone.