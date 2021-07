La pallacanestro trapanese in un libro di Castellano e Tartamella

TRAPANI – Da oggi (7 aprile) è nelle librerie di Trapani il volume «Una città tra due canestri – 35 anni in 11 partite» scritto da Andrea Castellano e Fabio Tartamella. Pubblicato dalla casa editrice trapanese Margana, il libro ripercorre, a partire dal 1978, una buona parte della storia della pallacanestro trapanese, traendo spunto dal […]

TRAPANI – Da oggi (7 aprile) è nelle librerie di Trapani il volume «Una città tra due canestri – 35 anni in 11 partite» scritto da Andrea Castellano e Fabio Tartamella. Pubblicato dalla casa editrice trapanese Margana, il libro ripercorre, a partire dal 1978, una buona parte della storia della pallacanestro trapanese, traendo spunto dal racconto di undici sfide storiche. Una narrazione arricchita da aneddoti, episodi inediti e una ricca appendice fotografica. Impreziosiscono l’opera la prefazione di Flavio Tranquillo, giornalista Sky, e la postfazione di Luca Banchi, ex coach del Basket Trapani e successivamente campione d’Italia con Siena e Milano. Il volume verrà presentato giovedì 15 luglio, con inizio alle ore 19, presso il Circolo Canottieri di Trapani, in viale Regina Elena. Dialogherà con gli autori Massimo Norrito, giornalista de “La Repubblica“. L’ingresso sarà libero.