MAZARA DEL VALLO – La Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo compie 60 anni. In occasione dell’anniversario di erezione a parrocchia, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha presieduto la celebrazione eucaristica, concelebrata con i sacerdoti che in questi 60 anni si sono avvicendati nella guida della parrocchia. Alla celebrazione eucaristica è stato presente anche il sindaco della città Salvatore Quinci.