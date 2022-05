La partannese Antonella Vaccara è la nuova dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani

TRAPANI – La partannese Antonella Vaccara, è da ieri (27 maggio) la nuova dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani (un tempo si diceva provveditore agli studi). Ha lasciato la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa in cui si era insediata dall’8 febbraio 2021, dopo essere diventata dirigente scolastica in una scuola del Nord […]

TRAPANI – La partannese Antonella Vaccara, è da ieri (27 maggio) la nuova dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani (un tempo si diceva provveditore agli studi). Ha lasciato la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa in cui si era insediata dall’8 febbraio 2021, dopo essere diventata dirigente scolastica in una scuola del Nord Italia nel settembre 2019, lasciando, allora, il suo posto di docente al IV Circolo didattico di Mazara del Vallo che occupava dal 2004 dopo aver vinto il concorso di docente. Non si può dire che Antonella Vaccara, 44 anni, non abbia fatto una carriera splendida. Lo dicevamo quando nel 2021 è diventata dirigente scolastica del “Capuana” di Santa Ninfa, lo ribadiamo ancora una volta oggi che è diventata, dopo poco più di un anno, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani. La dott.ssa Vaccara prende il posto di Tiziana Catenazzo. Si occuperà, tra le altre sue incombenze, della creazione di un nuovo modello di formazione per l’inclusione che coinvolga personale della scuola, famiglie e agenti sociali esterni alla scuola.