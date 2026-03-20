La partannese Mariella Curiale ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica

PARTANNA – E’ stata certamente una grande soddisfazione per la ventiseienne partannese Mariella Curiale, conseguire il 10 marzo scorso la Laurea Magistrale in Matematica all’Università degli Studi di Palermo, riportando la votazione di 110/110 e lode.

La neo-dottoressa, seguita dalla relatrice prof.ssa Elena Toscano, ha dimostrato nella sua difficile tesi come la Matematica trovi applicazione, ad esempio, nelle tecnologie quotidiane esplorando i meccanismi “invisibili” che permettono di gestire grandi volumi di immagini, garantendo un equilibrio ottimale tra peso del file e qualità visiva. Si tratta di una sfida cruciale nell’era dei Big Data, dove l’efficienza nel trasmettere e archiviare quantità non indifferenti di dati è alla base di ogni piattaforma web e social.

“Questo percorso mi ha insegnato che la Matematica si trova in ogni dettaglio della realtà che ci circonda”, spiega Mariella Curiale. “È una chiave di lettura del mondo che spesso non vediamo, ma che dà ordine e armonia a tutto ciò che guardiamo”.

Un percorso di studi intenso che culmina con un ringraziamento colmo di gratitudine: “Dedico questo successo ai miei genitori”, ha evidenziato la neo-laureata, “che mi hanno sostenuto in ogni scelta con amore incondizionato e ringrazio Giacomo per avermi accompagnato con rara pazienza durante questi anni”.

Mariella ha rivolto anche un suo pensiero a chi, come lei, sta costruendo il proprio domani: “Il mio augurio va a tutti i ragazzi affinché possano trovare la propria passione e avere la costanza di coltivarla. A coloro che stanno affrontando il loro percorso dico di non arrendersi: ogni traguardo, anche il più ambizioso, si raggiunge un passo alla volta”.