La Pasqua per la prima volta si celebrera’ con uno dei riti piu’ suggestivi della tradizione: “l’Incontro” tra Gesu’ risorto e la Madonna

PARTANNA – Partanna si prepara a vivere una Pasqua straordinaria, capace di unire tradizione, fede ed emozione in un evento unico nel suo genere. Per la prima volta nella storia della città avverrà “l’Incontro”, uno dei riti più suggestivi e coinvolgenti della tradizione pasquale.

Antichissimo e profondamente radicato nella cultura popolare, questo rito si rinnova da secoli in numerose città del Sud Italia, conservando intatto il suo fascino e il suo significato spirituale.

L’appuntamento è fissato per le ore 12:00 in Piazza Matrice, al termine della solenne celebrazione eucaristica.

Ad aprire la scena sarà San Michele Arcangelo, che annuncerà alla Madonna la resurrezione di Cristo, dando avvio a una sequenza ricca di pathos e significato. Tra la folla raccolta e partecipe, i simulacri del Cristo Risorto e della Madonna inizieranno a cercarsi, ad avvicinarsi lentamente, fino a trasformare l’attesa in movimento, il silenzio in entusiasmo.

Poi, improvvisamente, la corsa. Il cuore accelera, gli applausi esplodono, la piazza si riempie di gioia.

Ed è proprio in quell’istante, il più intenso, che avviene il gesto simbolico più atteso: la Madonna lascia cadere il mantello nero del dolore e si mostra in festa. È il trionfo della vita sulla morte, della speranza sul dolore, della luce sull’oscurità.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città in un grande momento di festa condivisa: cittadini, famiglie, giovani e visitatori sono tutti invitati a partecipare attivamente, a vivere l’evento da protagonisti e a lasciarsi trasportare dall’entusiasmo e dalla gioia collettiva.

Un momento capace di attraversare le strade della città e arrivare dritto al cuore, trasformando la Pasqua di Partanna in un’esperienza viva, partecipata e profondamente emozionante.

