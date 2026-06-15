”La patente per fare impresa!“ in un incontro delle dieci sezioni Fidapa della provincia

TRAPANI – Nel pomeriggio del 12 giugno, nell’Aula magna della Libera Università di Trapani, si è svoto, tra le dieci sezioni Fidapa della provincia, uno degli incontri più significativi ed ambiziosi che ha dato inizio ad un grande progetto ”La patente per fare impresa!“. Il tema di grande impatto culturale e sociale ha evidenziato il ruolo centrale che ha la donna nei processi di innovazione e sviluppo, sempre pronta a mettersi in gioco, ad affrontare le difficoltà per collaborare e mettere a disposizione le proprie competenze, in un ambito che negli anni passati era prevalentemente di interesse maschile. Sono intervenute all’evento varie autorità: Ina Di Figlia, Presidente Fidapa del Distretto Sicilia, la Vicepresidente Nazionale della Fidapa Marcella de Salvo, la Segretaria Nazionale Letizia Bonanno, le Past Presidenti Nazionali Concetta Corallo, Concetta Oliveri e Giuseppina Seidita, Member Ship della BPWFB Internazional. Inoltre sono intervenuti: la Presidente Fidapa di Trapani Donatella Calamia, che ha aperto i lavori, i Sindaci di Trapani ed Erice, il Presidente del Polo Universitario di Trapani, il Presidente dell’Ordine Agronomi e il Direttore Generale Attività Produttive della Regione Sicilia, che hanno espresso, oltre ai saluti istituzionali, il loro plauso per la valenza del progetto. L’argomento, che è già un tema a carattere nazionale, è stato fortemente voluto dalla Vice Presidente del Distretto Sicilia Lucia Mio, che, avendo fiducia nelle potenzialità delle fidapine della provincia, ha coinvolto le vicepresidenti delle 10 sezioni, per portare avanti questo progetto. Ci saranno altri incontri per approfondire ulteriormente l’argomento, per poi arrivare all’obiettivo finale, che è l’apertura di uno sportello, dove chiunque potrà ricevere informazioni e sostegno per avvicinarsi al mondo imprenditoriale. Infatti una delle difficoltà principale “del fare impresa“ è la mancanza di conoscenza, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di accedere a contributi che sono alla base del sostegno economico. Importanti le testimonianze di alcuni imprenditori della provincia, che hanno parlato delle loro esperienze. Le sezioni di Partanna, Trapani, Marsala, Castelvetrano, Mazara, Alcamo, Gibellina, Salemi, Paceco e Campobello stanno collaborando nello spirito che caratterizza la Fidapa, cioè fare squadra e creare una rete che possa affermare sempre più la leadership femminile in ogni ambito lavorativo. Nell’intervento della Vicepresidente Nazionale, sono stati messi in evidenza soprattutto due valori che sono alla base di ogni percorso dell’associazione: l’Etica e la Responsabilità, elementi imprenscindibili che devono caratterizzare anche questo progetto, che è ambizioso ma realizzabile.

Maria Angela Cangemi