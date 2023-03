La pizzeria “La Braciera” di Palermo ha festeggiato i successi del 2022 ed ha presentato 3 nuove proposte per il Menù 2023

PALERMO – Tradizione e innovazione ma anche la valorizzazione di alcune eccellenze del territorio. La pizzeria “La Braciera” ha festeggiato i numerosi traguardi raggiunti nel 2022 con una serata esclusiva, ricca di contenuti e all’insegna del buon cibo rivolta a istituzioni, giornalisti specializzati del settore food, blogger e infuencer.

“La Braciera Awards” ha visto come protagoniste le pizze, il vero filo conduttore tra i tanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni e le proposte innovative per il 2023. I fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone hanno voluto festeggiare il prestigioso “triplete” dello scorso anno: i “Tre Spicchi” del Gambero Rosso (ottavo anno consecutivo), il 31esimo posto tra le migliori pizzerie d’Italia secondo la guida 50 Top Pizza e il 66esimo posto nella classifica mondiale.

E’ stata anche l’occasione per presentare le tre novità più rappresentative del prossimo menu: la “Barchetta Fritta” (impasto Perciasacchi con crema di pistacchio, bufala Dop e guanciale croccante), la pizza “Vello d’Oro” (crema di pomodorino giallo, bufala Dop, filetti di acciuga, datterino giallo e basilico) e la “Micheluzzo” (bufala Dop, gorgonzola dolce, pere, noci e miele) che sono state servite in abbinamento con i vini della premiata cantina Cusumano.

C’è stato spazio anche per le “Isole del Gusto”, allestite all’esterno della sala dalle aziende partners de “La Braciera”, Premiati Oleifici Barbera, Mozzasicula, Villani, Vecchio Carro e Antico Mulino dei Madoniti Mogavero, che hanno offerto mozzarelle, prosciutto crudo al coltello, mortadella, panini con la porchetta, olio di alta qualità abbinato al pane prodotto con un mix di farine speciali.

“La Braciera è entrata stabilmente tra le eccellenze italiane nel settore delle pizze – dice Antonio Cottone -, un traguardo prestigioso che anche in questa serata di festa ho voluto condividere con la mia famiglia e con tutto il personale della pizzeria. Per restare al vertice non basta la capacità di aggiornarsi, per confrontarsi con le esigenze dei clienti, ma servono anche umiltà, coraggio, orgoglio e passione per il proprio lavoro”.

Alla serata hanno preso parte tra gli altri il commissario dello Stato per la Regione siciliana Ignazio Portelli, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il generale dei carabinieri Rosario Castello, l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il vicesindaco Carolina Varchi, gli assessori comunali Sabrina Figuccia, Antonella Tirrito e Maurizio Carta, il presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Roberto Gueli, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e il presidente regionale della Fipe Sicilia Dario Pistorio.