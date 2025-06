PARTANNA – I consiglieri comunali della DC, Mendolia e Trinceri, hanno emesso il seguente comunicato – che pubblichiamo integralmente – intervenendo nella polemica politico-istituzionale legata alla variazione di bilancio presentata dalla maggioranza nella seduta del consiglio comunale di Partanna del 16 giugno scorso.



La posizione ufficiale dei consiglieri della DC, Mendolia e Trinceri, dopo il

Consiglio Comunale del 16 giugno



“Quello andato in scena in Consiglio comunale a Partanna è stato uno

spettacolo triste, un copione stanco scritto male e recitato peggio. Sembrava

di essere tornati alla peggiore stagione della Prima Repubblica, quando il

potere non si esercitava con il dialogo ma con l’imposizione, con il silenzio

calato a comando e le decisioni prese altrove.

Due semplici emendamenti. Due proposte concrete dell’opposizione – non

ideologiche, non destabilizzanti, non provocatorie – su temi che riguardano

direttamente la qualità della vita dei cittadini: manutenzione delle strade

urbane, potenziamento degli uffici tecnici. Proposte che, in un contesto

normale, sarebbero state discusse, valutate, magari anche accolte. Perché il

bene della città dovrebbe venire prima delle dinamiche da cortile della

maggioranza.

Invece no.

Le consigliere di maggioranza Mendolia e Trinceri hanno scelto di essere

critiche su alcune scelte dell’Amministrazione allo scopo di esercitare fino in

fondo il proprio ruolo istituzionale con responsabilità e indipendenza di

giudizio e per questo hanno votato favorevolmente gli emendamenti

presentati dall’opposizione.

Il resto della maggioranza ha alzato il muro. Nessun confronto, nessuna

apertura, nessun rispetto dei ruoli. Hanno preferito calare il solito diktat: “O si

fa come diciamo noi, o niente”. Non un atto di forza: un atto di debolezza

politica travestita da muscolarità. Una dimostrazione di insicurezza,

mascherata da una presunta superiorità numerica.

Il punto è che i numeri non sono bastati. Hanno detto “no” agli

emendamenti solo per affermare il loro potere, solo per ribadire che possono

decidere anche da soli. Ma nel momento in cui si è arrivati alla votazione

finale, quella stessa maggioranza è implosa sotto il peso della propria

arroganza. La variazione di bilancio è saltata. Bocciata. Fallita.

Chi governa con l’arroganza prima o poi inciampa nella propria ombra.

Non si è voluto costruire nulla, non si è cercata una sintesi, non si è fatto

nemmeno finta di ascoltare. Si è preferito umiliare l’opposizione e quella

parte di maggioranza non allineata, fingendo di essere forti. Ma il vero

fallimento è stato umiliare le istituzioni, riducendo il Consiglio Comunale a

un’esibizione di autoritarismo senza contenuti.

Voler far ricadere la colpa su chi mostra apertura, buon senso e disponibilità

alle proposte finalizzate al bene comune, significa strumentalizzare la verità

facendo leva su temi importanti e delicati; uno su tutti quello della disabilità.

Dunque, nel rispetto delle Istituzioni e della verità, è doveroso chiarire quanto

segue: