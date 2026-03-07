La Prefettura si prepara a celebrare gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto delle donne

TRAPANI – Il Prefetto Daniela Lupo ha presieduto, lo scorso 5 marzo, una riunione del tavolo di coordinamento delle iniziative che si svolgeranno a livello provinciale.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti del Tribunale e della Procura di Trapani, delle Forze dell’Ordine, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, della Banca d’Italia, dell’A.S.P. di Trapani, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Polo Territoriale Universitario di Trapani, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, della Camera di Commercio di Trapani, dell’Archivio di Stato, delle Direzioni Provinciali di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., dell’U.E.P.E. di Trapani, di Assostampa, della Caritas di Trapani e delle Organizzazioni Sindacali.

L’attenzione si è focalizzata sui diritti fondamentali dell’uomo e, in particolare, sul ruolo della donna, risorsa attiva e fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese, eppure ancora costretta ad affrontare diseguaglianze e stereotipi.

Il programma dei lavori prevede la realizzazione di un ciclo di incontri da svolgere, nel corrente mese di marzo, presso alcune Parrocchie del Capoluogo, con il prezioso contributo della Banca d’Italia, aventi ad oggetto l’educazione finanziaria.

L’obiettivo è quello di innalzare i livelli di conoscenze in campo finanziario della cittadinanza, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti svantaggiati o vulnerabili: la campagna informativa avrà ad oggetto la divulgazione di nozioni base in materia di finanza personale, come, ad esempio, gli strumenti di pagamento, l’home banking e la sicurezza informatica, l’approccio consapevole al debito e agli investimenti, al precipuo scopo di ridurre i divari di genere nella cultura finanziaria e, attraverso una maggiore consapevolezza, contribuire al riconoscimento e alla prevenzione di forme di abuso finanziario.

Ulteriori incontri, da realizzare sempre nelle Parrocchie individuate dalla Caritas di Trapani, vedranno la partecipazione di rappresentanti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e della Camera di Commercio e saranno mirati a fornire generali informazioni in merito agli strumenti di finanziamento dell’imprenditoria femminile e alle assicurazioni obbligatorie e facoltative previste dal nostro ordinamento giuridico.

Ulteriore iniziativa concordata nell’ambito del tavolo e ideata dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Trapani, è la prima edizione del concorso denominato “Cultura della legalità e informazione plurale”, cui potranno partecipare, su base volontaria, gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore della provincia.

L’iniziativa mira ad accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano, nonché la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dalla disinformazione o iperinformazione.

Sempre agli studenti saranno rivolte iniziative, con formula laboratoriale, organizzate dal Tribunale e dalla Procura di Trapani, che vedranno la partecipazione anche di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, nell’ambito del progetto denominato “Le Madri Costituenti”, quale omaggio dell’Associazione Nazionale Magistrati alle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente.

Ulteriori iniziative sono in corso di valutazione.

Tutti gli eventi in programma saranno consultabili sul sito internet della Prefettura, che sarà costantemente aggiornato.