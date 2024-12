La Procura di Marsala sceglie un bene confiscato per il pranzo di Natale

MARSALA – Il bene confiscato dove si trova il turismo rurale “Al Ciliegio” di contrada Fiumelungo a Salemi, gestito dalla Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas diocesana), ha ospitato il consueto pranzo in vista del Natale dei dipendenti della Procura della Repubblica di Marsala insieme ai magistrati. Quest’anno è stato proprio il procuratore Fernando Asaro a volere che questo momento prenatalizio fosse vissuto in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Un segno di legalità e di sostegno a chi opera quotidianamente per la cultura della giustizia e della solidarietà. A portare i saluti della Fondazione è stato il presidente Vito Puccio, mentre ha partecipato al pranzo don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, nonché responsabile dell’Opera di religione “Mons. Gioacchino di Leo Odv” che a Marsala gestisce il centro “Giusti di Sicilia”.