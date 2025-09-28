PARTANNA – La prossima settimana entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna della Libera.

Mercoledì 1 ottobre, Giubileo diocesano dei malati, operatori sanitari, ass. di volontariato, ministri straordinari della comunione con inizio del pellegrinaggio giubilare verso il Santuario. Alle ore 18,30 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mazara mons. Angelo Giurdanella.

Giovedì 2 ottobre alle ore 18,00 inizio del Sacro Triduo alla Madonna con continuazione venerdì 3 ottobre e sabato 4 ottobre quando, dopo il rosario e la S. Messa, ci sarà alle 20,30 una processione cittadina verso il Santuario in onore della Madonna. Alle ore 21,30 testimonianza di Claudia Koll.

Domenica 5 ottobre saranno celebrate messe alle ore 7:00 – 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:30 – 16:00 – 17:00. Messa solenne alle ore 18,30 presieduta dal vescovo di Mazara. alle ore 21,30 Concerto in onore di Maria SS. della Libera a cura del “Coro della Libera” con la partecipazione del coro di voci bianche dell’I.C. di Partanna, ‘‘Rita Levi-Montalcini’’.