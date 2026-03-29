CASTELVETRANO – “L’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture, che ha permesso di innalzare la quota di invaso della diga Trinità di Castelvetrano fino a 64 metri sul livello del mare, è un’ottima notizia per tutto il territorio trapanese e soprattutto per gli agricoltori, per i quali quella riserva idrica rappresenta una garanzia in vista della stagione più calda.

Questo risultato è il frutto della programmazione di importanti interventi di manutenzione per la sicurezza dell’impianto. Il risultato è ancora più importante perché si inserisce in un quadro di interventi ordinari e straordinari per fronteggiare il cambiamento climatico e la necessità di adattare le nostre strutture idriche sia per finalità potabili sia per finalità agricole”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana.