La rassegna letteraria della Fondazione Nova Civitas ETS prosegue con “Andavano per mare”, la storia marittima italiana con Marco Valle

TRAPANI – Nuovo appuntamento con Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS e sostenuta dalla Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Ministero della Cultura. Domani, sabato 22 novembre, alle ore 17 alla Chiesa di Sant’Alberto di Trapani, protagonista dell’incontro sarà Marco Valle, giornalista, autore e profondo conoscitore della storia marittima italiana, che presenterà il suo libro “Andavano per mare”.

Un viaggio lungo secoli, tra rotte e avventure che hanno segnato il destino del Mediterraneo e dell’Italia. Valle ricostruisce il ruolo centrale svolto dagli italiani sin dall’alba del primo millennio: dai traffici di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa alla spinta temeraria di naviganti capaci di spingersi oltre le Colonne d’Ercole alla ricerca dell’ignoto.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La rassegna proseguirà il 30 novembre con Italo Bocchino e il libro “Perché l’Italia è di destra”.