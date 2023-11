TRAPANI – “La realizzazione di una stazione ferroviaria a servizio dell’aeroporto di Birgi rappresenterà un elemento di svolta per il trasporto in tutta la Sicilia occidentale.

La intermodalità fra aerei e treni servirà non solo a facilitare gli spostamenti individuali per residenti e turisti, ma sarà elemento essenziale per il rilancio dell’export dei prodotti locali.

Ancora una volta si conferma l’attenzione del Governo regionale per il nostro territorio e la capacità di programmare in modo oculato e davvero strutturale l’uso dei fondi comunitari”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana in merito alla notizia dell’approvazione del progetto per la stazione ferroviaria di Birgi con un finanziamento di 48 milioni di euro, di cui 40 dal PNRR.