La Rete Museale e Naturale Belicina ospite di ArtLab, importante evento nazionale sull’innovazione culturale

BERGAMO – Importante riconoscimento per la Rete Museale e Naturale Belicina, invitata a partecipare ad “ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione”, il più importante appuntamento indipendente italiano dedicato all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali, promosso da Fondazione Fitzcarraldo e ANCI Nazionale. Sarà Giuseppe Maiorana, presidente dell’associazione che riunisce i siti museali, naturalistici, archeologici e della memoria della Valle del Belice, a prendere parte alla tre giorni in programma dal 27 al 29 settembre a Bergamo, e nello specifico al focus tematico organizzato per giovedì 28 settembre nella Sala Locatelli della Fondazione MIA, intitolato “Le reti e i sistemi territoriali nelle aree marginali e nei piccoli Comuni”, condotto da Damiano Aliprandi, responsabile Consulenza e Sviluppo della Fondazione Fitzcarraldo.

Per l’occasione il presidente della Rete Museale e Naturale Belicina, oltre a presentare eventi ed esperienze condotte in questi anni tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo, dal network attivo a partire dal 2012, si confronterà con altri direttori e responsabili di Reti nazionali sui fattori che qualificano una rete o un sistema territoriale, su quali possono essere gli strumenti di supporto esterno per rafforzare tali processi o ancora come una rete territoriale possa rendere possibile al patrimonio culturale di svolgere un ruolo trainante rispetto all’economia locale.