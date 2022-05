La Rinascente “veste” siciliano: sulle vetrine dei punti vendita le stampe del brand palermitano “La vie en Rosalia”

PALERMO – La Rinascente sceglie la creatività di un brand siciliano, La vie en Rosalia, per “vestire” le vetrine di Palermo, Catania, Cagliari e Monza. Da alcuni giorni le vetrine della famosa catena espongono le stampe, create ad hoc in esclusiva, ispirate dai simboli della Sicilia, declinati in chiave moderna con tre linee: folk, barocco […]

Da alcuni giorni le vetrine della famosa catena espongono le stampe, create ad hoc in esclusiva, ispirate dai simboli della Sicilia, declinati in chiave moderna con tre linee: folk, barocco e natura. Una collezione dal design accattivante, con una forte caratterizzazione della tradizione e della cultura siciliana, che ha incontrato il gradimento di tanti passanti e turisti che si fermano davanti alle vetrine per scattare un selfie al contempo glamour e fortemente siciliano.

Un binomio perfetto tra La Rinascente, conosciuta a livello internazionale, e il brand palermitano “La vie en Rose”, che ha dato vita alla “capsule collection” dal mood Sicilia “La vie en Rosalia”, presente nei negozi Rinascente e utilizzata per decorare le proprie vetrine.

Un binomio che lo stesso amministratore delegato di Rinascente Italia, Pierluigi Cocchini, in visita in Sicilia, ha voluto sottolineare, con una foto “ufficiale” davanti alle vetrine e al corner di via Roma, a Palermo, insieme a Patrizia Di Dio, amministratrice delegata della Cida di Palermo che opera nel settore dell’abbigliamento donna, con il marchio La Vie En Rose.

“La nostra politica aziendale – spiega l’a.d. Pierluigi Cocchini – prevede la selezione di brand nuovi che valorizzano la nostra stessa offerta. Cerchiamo, oggi più che mai, ciò che meglio può rappresentare i valori più rappresentativi e identitari del fare impresa in Italia. Puntiamo a una personalizzazione dei negozi, dalle vetrine esterne agli allestimenti dei piani: in questo caso, con la scelta del brand “La Vie en Rosalia”, abbiamo sfruttato la sicilianità, facendola diventare protagonista con il suo inesauribile patrimonio creativo e culturale, e tenendo fede al nostro claim: Per la città. Con la città. Nella città”.

“Siamo felici – evidenzia Patrizia Di Dio – che un marchio così prestigioso come La Rinascente abbia scelto di sposare un progetto di amore per la nostra terra, coniugando rinascita e bellezza, offrendo non solo prodotti ma anche significati”.