La scuderia RO racing con Lucio Peruggini, alla Monte Erice, raggiunge il primo titolo italiano della stagione

ERICE – Si è concluso a Erice, il Campionato Italiano Super Salita. La gara siciliana ha regalato alla scuderia RO racing non poche soddisfazioni. Innanzi tutto Lucio Peruggini, con la sua Ferrari 488 Challenge Evo GT SUPERCUP, ha siglato un nuovo successo valso per il titolo di campione italiano della categoria GT. Francesco Conticelli, sul tracciato di casa, a bordo della sua Nova Proto NP 01, ha dato vita a una prova tutto cuore che gli ha regalato la seconda piazza in classifica generale. Buoni risultati anche nelle altre categorie: Kadija Mourtaji, su Mini Cooper RS Plus 1600T, ha vinto tra le Dame, Francesco Benenati, con la sua Peugeot 106, si è piazzato al secondo posto della difficile N1600, parimenti a Calogero Lombardo che, con una vettura gemella, ma in configurazione Racing Start Plus, ha fatto sua la piazza d’onore della classe RS 1.6 Plus. Secondo posto di classe anche per Antonino Torre e la sua Seat Leon Cup RS TURBO CUP, ottavo posto di classe per Antonio Di Matteo passato per l’occasione, con la sua Gloria C8 Suzuki, dagli slalom alle salite.

Nella gara ericina riservata alle auto storiche e valida per il Campionato italiano di specialità, Mimmo Guagliardo, a bordo di una Porsche 911 Sc, ha vinto la sua categoria. Vittoria anche per Toti Mannino in gara con una BMW 2002 Ti.